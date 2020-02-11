 Зеленский утвердил создание единого юрлица для органов Таможенной службы (обновлено)

Как сообщает пресс-служба главы государства, принятые изменения является продолжением реформирования Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб, передает БизнесЦензор.

Документ обеспечивает функционирование ГНС и Таможенной службы в формате единых юридических лиц и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу Украины товаров на основе обезличенной информации по экспортно-импортным операциям.

"Реализация положений закона будет способствовать автоматизации и прозрачности таможенных формальностей, а также предотвращению коррупции в этой сфере. В частности, документ вводит регулярное обнародование Таможенной службой информации, касающейся таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, регулирует вопросы применения электронных документов и электронного документооборота в таможенном деле", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №2318-1 во втором чтении и в целом 14 января.

Он призван урегулировать структуру управления Государственной таможенной и Государственной налоговой служб.

Законом введен новый формат деятельности Государственной таможенной службы как единого юрлица, в связи с чем ее территориальные органы будут осуществлять деятельность как обособленные подразделения.

Законом также согласованны положения законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных и налоговых органов.

В частности, определены особенности оплаты труда государственных служащих Налоговой и Таможенной службы.

Ко второму чтению в законопроекте, среди прочего, были учтены поправки, которые позволяют обнародование обезличенной информации о конкретных экспортно-импортных операциях.