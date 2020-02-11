 Больше всего заробитчане переводят деньги в Украину из Польши, – Нацбанк

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

По предварительным данным объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 11,98 млрд долларов (вместе официальными и неформальными каналами).

Это на 7,8% больше, чем годом ранее (в 2018 году объем переводов составил 11,1 млрд долларов).

По предварительным данным наибольшие объемы переводов в Украину поступили из следующих стран: Польша (3,8 млрд долларов), Чехия (1,1 млрд долларов), Россия (1 млрд долларов), Соединенные Штаты Америки (0,98 млрд долларов) и Великобритания (0,6 млрд долларов).

73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% - в евро, остальные - в других валютах.

Национальный банк ранее прогнозировал объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 11,5 млрд долларов по итогам 2019 года.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 февраля, на 1,82 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.