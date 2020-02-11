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 Снижение цены на газ должно снизить ренту на добычу в Украине, – Коболев

Существующая тенденция на снижение цен на природный газа должна повлечь и пересмотр рентных платежей на его добычу внутри страны, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"При такой цене на газ надо регулировать и ренту на газ. Ряд частных компаний не смогут платить ренту при такой цене, и это уже будет в апреле этого года", - сказал он в эфире канала "Украина 24".

По его словам, в частности, "Нафтогаз" уже получил два сообщения от частных партнеров об отказе в участии добычи газа в совместных скважинах.

Как сообщалось, в настоящее время ставки ренты на природный газ составляют 14-29% в зависимости от глубины скважины и 11% - на шельфе и 70% - по договорам на совместную деятельность.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175002
 
 
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