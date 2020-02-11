 Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента (обновлено)

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Другим указом Зеленский назначил на должность главы Офиса президента Андрея Ермака, который занимал должность помощника президента.

Позднее в пресс-службе Офиса президента заявили, что смена его руководителя никоим образом не влияет на политический курс государства.

"Впереди – важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского", – говорится в комментарии Офиса президента в сети Facebook.

В Офисе поблагодарили за работу подавшего в отставку его предыдущего главу Андрея Богдана.

"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с доверенной ему ответственностью", – отмечается в сообщении.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в опубликованном во вторник интервью Интерфакс-Украина подтвердил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что он работает не только с теми людьми, которым доверяет.

"Просто это немного разные вопросы, – с кем я работаю и кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации президента", – пояснил он.

Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже доверился человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который "чем-то там занимается нехорошим, недобрым".

"Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно", –подчеркнул Зеленский.

Как писал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации юриста Андрея Богдана 21 мая. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича и попадал под действие закона о люстрации, поэтому Администрацию президента переименовали в Офис.

Богдан работал в команде Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы.

При этом Богдан подтверждал, что в качестве адвоката Коломойского ведет дела об отмене национализации "Приватбанка".