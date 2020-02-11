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 Зеленский уволил Богдана с должности главы Офиса президента

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины.

Соответствующий приказ опубликован на сайте президента Украины, сообщает БизнесЦензор.

Другим указом Зеленский назначил на должность главы Офиса президента Андрея Ермака, который занимал должность помощника президента.

Как писал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации юриста Андрея Богдана 21 мая. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича и попадал под действие закона о люстрации, поэтому Администрацию президента переименовали в Офис.

Богдан работал в команде Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы.

При этом Богдан подтверждал, что в качестве адвоката Коломойского ведет дела об отмене национализации "Приватбанка".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174990
 
 
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