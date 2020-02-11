 Завод Ахметова отсудил у государства 200 миллионов

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Конечным бенефициаром ЧАО "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия - в т.ч. Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест" Ахметова и Новинского, она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

ЧАО "Енакиевский металлургический завод" находится в данный момент в процедуре банкротства.