[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.34 26.58
 Финансы, Металлургия, Корпоративные отношения
  1875  6
Все про:Ахметов (935) банкротство (322) Енакиево (10) НДС (240) Новинский (136)

 Завод Ахметова отсудил у государства 200 миллионов

Донецкий окружной админсуд частично удовлетворил иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и Главному управлению Государственной казначейской службы и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Конечным бенефициаром ЧАО "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия - в т.ч. Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест" Ахметова и Новинского, она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

ЧАО "Енакиевский металлургический завод" находится в данный момент в процедуре банкротства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174988
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Браво!!! Донецкий суд говорите. Тоесть теперь все будет решать донецкий суд сколько Киеву отсыпать денег сепарам Ахметовским. После капитуляции Украины и подписания предоставлении автономии даунбасу все будут решать донецкие суды. А *хохлы* будут невылазно гастарбайтерами в Польше пахать и только деньги перечислять на даунбас. Такого пиз***ца даже представить нельзя было. Ето чистая окупация а Украина превратилась в колонию
 показать весь комментарий
 
 
если что то все бумаги сожгли одроченцы... впринципе могут и не прятатся, СБУ и так читать не умеет
 показать весь комментарий
 
Если экспорт был легальный , а не фиктивный с хищением бюджетных средств,почему не отсудил раньше?, во время президенства Порошенко с его возможностями это же тянется с января 2015 года - 5 лет,бизнес Ахметова в те времена тоже процветал , значит фиктивный экспорт , значит при Зеленском суду еще стали "работать".
 показать весь комментарий
 
А коли державi вiд Ахметова хоть щось перепаде? Це коли буде,мабудь ,партия соцiалiстiв-революцiонерiв,якi "мочили" всяких гнид.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиация Газ Зеленский Коболев Нафтогаз НБУ нефть Новости компаний строительство
 
 
 
 
 
 вверх