 "Приватбанк" выставил на продажу 7 нефтебаз со скидкой до 90%

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного предприятия "Сетам", сообщает БизнесЦензор.

Нефтебазы находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской областях.

"Производственные комплексы, которые раньше стоили более 16 млн грн, теперь можно приобрести со стартовой ценой 4,7 млн грн, а цена на те, которые стоили более 10 млн, сейчас снизилась до 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Дата проведения аукциона: 20 февраля 2020

"Нефтебазы от ПриватБанка уже неоднократно продавались на нашем онлайн-аукционе. Я уверен, что снижение стартовой цены до 90% добавит лотам еще большей привлекательности среди участников торгов", - прокомментировал и. о. гендиректора "Сетам" Николай Писанчин.