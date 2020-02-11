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 "Приватбанк" выставил на продажу 7 нефтебаз со скидкой до 90%

Государственный банк "ПриватБанк" выставил на электронный аукцион OpenMarket 7 нефтебаз со значительным уценкой - от 7% до 90%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного предприятия "Сетам", сообщает БизнесЦензор.

Нефтебазы находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской областях.

"Производственные комплексы, которые раньше стоили более 16 млн грн, теперь можно приобрести со стартовой ценой 4,7 млн грн, а цена на те, которые стоили более 10 млн, сейчас снизилась до 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Дата проведения аукциона: 20 февраля 2020

"Нефтебазы от ПриватБанка уже неоднократно продавались на нашем онлайн-аукционе. Я уверен, что снижение стартовой цены до 90% добавит лотам еще большей привлекательности среди участников торгов", - прокомментировал и. о. гендиректора "Сетам" Николай Писанчин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174983
 
 
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