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 Суд отменил остановку концессии Херсонского порта

Министерство инфраструктуры через суд отменило приостановку концессии имущества "Херсонского морского торгового порта".

Об этом Latifundist.com сообщили в пресс-службе министерства, передает БизнесЦензор.

По словам представителей пресс-службы, соответствующее решение суд принял 10 февраля. "Да, Министерство выиграло суд. Решение вступает в силу через 15 дней", — прокомментировали в министерстве.

Юристы компании Risoil заявили, что меры обеспечения отменены полностью.

"По результатам заседания, которое состоялось 10 февраля 2020 г. в Шестом административном апелляционном суде меры обеспечения иска, которые препятствовали заключению договора о передаче компании "Рисоил-Херсон" в концессию порта Херсон были отменены полностью. В ходе судебного рассмотрения суд принял и учел обоснованные позиции Министерства Инфраструктуры Украины (ответчик) и компании "Рисоил-Херсон" (третье лицо, победитель конкурса по концессии), результатом чего стало законное и правомерное решение. Тем не менее, остается вероятность того, что указанное решение может быть обжаловано истцом в Верховный Суд", — отметили юристы.

Напомним, что компания "Рисоил-Херсон" победила в конкурсе на концессию имущества "Херсонский морской торговый порт".

4 февраля Шестой апелляционный административный суд города Киева приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры об утверждении результатов концессионного конкурса и определении концессионера имущественного комплекса порта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174970
 
 
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