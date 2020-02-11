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 Офис Зеленского назначил "смотрящего" за игорным бизнесом, – СМИ

В Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Борис Баум.

Об этом со ссылкой на Bihus.Info сообщает БизнесЦензор.

"У нас есть к нему доверие", - говорит заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Борис Баум - гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Михаил Спектор и др.). В частности Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.

Сейчас Баум выполняет роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации. Баум регулярно встречается с менеджментом азартных заведений и ездит на Банковую рассказывать о переговорах по законопроекту.

Баума привел на Банковую нынешний глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Новый регулятор будет иметь безграничную власть в азартной сфере. Будет решать, кому давать лицензии, у кого их забирать, кого проверять, кого наказывать санкциями, как мониторить игорные заведения и получит их финотчетности.

Во главе этих процессов и хочет оказаться Баум. "Если будет такая возможность, будет очень хорошо", - прокомментировал Баум.

Конкурса на избрание председателя и членов Комиссии в законопроекте, проголосованном в первом чтении, не предусмотрено.

Предлагается, что Комиссиб без конкурса выберет парламентский комитет по финансам и налоговой политике (который работает над законопроектом) и утвердит Кабмин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174953
 
 
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