[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.34 26.58
 Макроэкономика
  158  0
Все про:Госдепартамент США (38) США (2556)

 США могут сократить бюджет Госдепа почти на $12 миллиардов

Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепартамента США в 2021 финансовом году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно проекту бюджета, опубликованному в понедельник, на госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд.

"Это уменьшение на $11,7 млрд, или на 22%, суммы, в действительности потраченной в 2020 финансовом году", - указывается в документе.

Помимо этого, проект бюджета предусматривает выделение $1,6 млрд минфину США на международные программы.

"Госдеп, Агентство США по международному развитию и другие международные программы продвигают и совершенствуют национальную безопасность и экономическое процветание США посредством дипломатии, улучшенной безопасности и справедливой экономической конкуренции", - говорится в проекте бюджета.

Эти предложения американской администрации содержатся в проекте бюджета, размещенном на сайте Белого дома. Проект бюджета в $4,8 трлн на 2021 финансовый год, начинающийся в октябре, предполагает снижение дефицита в $966 млрд в 2021 году.

Традиционно американские президенты публикуют свои предложения по бюджету на следующий год в конце января или начале февраля. Затем предложения поступают в различные комитеты палаты представителей и сената США, а также в управление Конгресса США по бюджету, которые их анализируют и принимают законопроекты о финансировании, которые отличаются от предложений Белого дома.

В предыдущие годы Конгресс уже неоднократно не соглашался с предложениями президента США. После ряда согласований Конгресс США принимает законы об ассигнованиях, определяющие расходование государственных средств, и отправляет их на подписание президенту США.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174950
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиация Газ Зеленский Коболев Нафтогаз НБУ нефть Новости компаний строительство
 
 
 
 
 
 вверх