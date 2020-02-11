 НХЛ столкнулась с дефицитов хоккейных клюшек из-за коронавируса в Китае

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Как отмечает газета, клюшки, которыми пользуются около 75% игроков лиги, изготавливаются небольшими партиями на предприятиях в Китае, но из-за вспышки коронавируса их поставка в середине регулярного чемпионата была сорвана.

Издание привело слова аналитика NBC Sports Пьер Макгуайра, который на прошлой неделе заявил, что менеджеры клубов НХЛ по экипировке рассказали ему о том, что существует "серьезная нехватка" клюшек. Производители, как указывается в публикации, опровергли эту информацию, однако заявили об обеспокоенности ситуацией.

Компания Bauer, штаб-квартира которой расположена в городе Эксетер, штат Нью-Гэмпшир, а также ее основной конкурент компания CCM из Монреаля, производят свои клюшки в Китае. Согласно данным портала GearGeek.com, около 39% игроков НХЛ используют клюшки Bauer, а 36% — клюшки CCM. Еще одна компания, производство клюшек которой находится в КНР, True Hockey (штаб-квартира в Оттаве), имеет долю в 1,4% от всех игроков лиги.

Единственным крупным производителем клюшек, которого не коснется эта проблема, является "дочка" компании New Balance — Warrior, поскольку ее производство расположено в Мексике. Клюшками этой фирмы пользуются 22% игроков НХЛ.

Нападающий команды "Бостон Брюинз" Чарли Койл, играющий клюшками CCM, в разговоре с Boston Globe подтвердил, что поставка этого элемента экипировки слегка замедлилась "по веской причине". "Я пытаюсь довольствоваться тем, что есть, и ломать не слишком много клюшек. Я точно не знаю, что происходит", — сказал хоккеист.

В Bauer рассказали изданию, что большая часть хоккейной экипировки, которую можно найти в розничных магазинах, производится в Китае, однако, по словам представителя компании, почти все элементы экипировки в текущем сезоне находятся либо на прилавках, либо в североамериканских хранилищах. Ретейлерам не понадобится больше запасов из-за рубежа до лета, уверены в Bauer.

Вспышка коронавируса нового типа 2019-nCoV произошла в Китае в декабре прошлого года. Позднее инфекция начала распространяться по всей стране, а также за рубежом. Инфекция не обошла стороной и США с Канадой, на территории которых проходят матчи НХЛ. К настоящему моменту известно более чем об 1 тыс. погибших (все в Китае) и более 40 тыс. случаев инфицирования по всему миру.