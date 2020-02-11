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 Цены на российскую нефть за несколько недель упали на 20%

В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российский нефти Urals впервые за два года опустилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В ходе торгов ее стоимость опускалась на 2,6%, до 3,39 тыс. руб. за баррель — минимального значения с 15 февраля 2018 года. По итогам дня она закрепилась возле отметки 3,41 тыс. руб., потеряв за день 1,7%.

Почти непрерывное падение цен на нефть продолжается четвертую неделю подряд, и за это время она подешевела почти на 20%.

Снижение рублевой стоимости нефти произошло вслед за падением цен на европейском рынке нефти.

По данным агентства Reuters, в понедельник стоимость российской нефти Urals на спот-рынке опускалась до отметки $52,82 за баррель — минимального значения с 2 января 2019 года. Это на 2,5% ниже значений закрытия пятницы.

Уверенное снижение цены продолжается с 6 января, и за это время она сократилась более чем на 23%.

Обвал цен на нефть связан с опасениями инвесторов относительно влияния коронавируса на потребление топлива в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

По сообщению агентства Bloomberg, объем нефтепереработки на китайских НПЗ снизился на 15% по сравнению с периодом до вспышки вируса.

"Негативный рыночный сентимент наложился на сезонное перепроизводство нефти в первом-втором кварталах. Кроме того, теплая погода, установившаяся во многих ключевых регионах-потребителях, также способствует сокращению спроса",— отмечает начальник отдела экспертов "БКС Брокер" Василий Карпунин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174942
 
 
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