 Цены на нефть находятся ниже $54 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (на 1,33%), до $53,98 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $1,2 (на 2,2%), до $53,27 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,62 (на 1,25%), до $50,19 за баррель. За понедельник контракт подешевел на $0,75 (на 1,49%), завершив день на отметке $49,57 за баррель.

"Энерготрейдеры сейчас сосредоточены на коронавирусе и пытаются измерить, как он влияет и продолжит влиять на спрос в Китае, на международные поставки и, в конечном итоге, как ОПЕК + будет корректировать совокупные показатели добычи в ответ на это", - заявил MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Котировки нефти поддержал подъем фондового рынка США на сильной корпоративной отчетности и экономическим показателям, однако давление может возобновиться на фоне распространения коронавируса, что продолжает сказываться на китайской экономике и спросе на нефть, полагают аналитики AxiCorp.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что министерская встреча ОПЕК+ может быть намечена на конец февраля или начало марта. Он сослался на разговор с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник уменьшилась на 0,4% - до 398,5 юаня за баррель. Снижение продолжается третий день подряд.