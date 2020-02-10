 Нацбанк сократил количество банков для стресс-тестирования

Соответствующий перечень утвержден решением правления НБУ №105-рш, которое вступило в силу 7 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Оценка устойчивости в рамках проведения стресс-тестов будет осуществляться состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков.

Так, оценку качества активов в 2020 году будут проходить 74 из 75 учреждений, имеющих банковские лицензии (банк "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости).

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2020 году будут проходить 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы.

"Сначала были отобраны 25 по тем же критериям, что и в прошлом году: объем активов, взвешенных на риск, депозитов и кредитов физических лиц. Затем те банки, которые по результатам стресс-тестирования дважды подряд в 2018 и 2019 годах не нуждались в дополнительном капитале, был исключен из перечня, они будут проходить только оценку качества активов", – пояснили в НБУ.

Таким образом, в 2020 году стресс-тестирование будут проходить: "Ощадбанк", "Альфа-Банк", "Укрэксимбанк", ПУМБ, "Универсал Банк", банк "Пивденный", "ТАСкомбанк", "Мегабанк", "А-Банк", "Сбербанк", банк "Кредит Днепр", банк "Восток", "МТБ Банк", "Банк инвестиций и сбережений", "Правэкс-Банк", банк "Форвард".

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3).

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Как сообщалось, в 2019 году Национальный банк провел стресс-тесты 29 банков, на которые приходилось 93% активов банковской системы.

Тогда в этот перечень попали учреждения, которые по состоянию на 1 ноября 2018 года были самыми по трем показателям: объем активов взвешенных на риск (вес - 40%), депозиты физических лиц (50%) и кредиты физическим лицам (10%).

Таким банками стали "Приватбанк", "Ощадбанк", "Альфа-Банк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрэксимбанк", ПУМБ, "Укргазбанк", "УкрСиббанк", "ОТП Банк, "Креди Агриколь Банк", банк "Пивденный", "ТАСкомбанк", "Кредобанк", "Сбербанк", "ПроКредит Банк", "Укрсоцбанк", "Мегабанк", банк "Кредит Днепр", "Универсал Банк", "А-Банк", "Проминвестбанк", "Идея Банк", банк "Восток", МТБ Банк, банк "Инвестиций и Сбережений", "Индустриал Банк", банк "Глобус", "Международный инвестиционный банк", банк "Форвард".

По итогам проведенного стресс-тестирования НБУ установил, что указанные банки нуждаются в докапитализации на 35,2 млрд грн по базовому сценарию и на 73,8 млрд грн – по неблагоприятному.

В том числе регулятор оценивает потребность в капитале государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" по итогам стресс-теста в 23,3 млрд грн – в базовом и 45,8 млрд грн – в неблагоприятном сценарии.