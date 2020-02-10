 СБУ провела обыск в Николаевской ОГА

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, обыски проходили в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который относится к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га, передает БизнесЦензор.

"До этого кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение о водных объектах общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признала недействительным соответствующий договор аренды", – сказано в сообщении.

В частности, суд признал, что вопросы распоряжения такими земельными участками отнесены к исключительной компетенции Кабинета министров.

"Следственные действия прошли с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в октябре 2016 года прокуратура в интересах Кабинета министров подала в суд иск к Николаевской ОГА и ООО "Николаевское предприятие "Терминал-Укрхарчозбутсыровына" о признании незаконным и недействительным договора аренды земли, которым обществу была передана донная поверхность Бугского лимана площадью 157 га.

По итогам рассмотрения дела Кассационный хозяйственный суд Украины в мае 2018 года поддержал доводы прокуратуры и признал недействительным договор аренды донной поверхности Бугского лимана.