 Эксперт по интеллектуальной собственности назвала нарушением использование "Дарницей" обозначения "Корвалол"

Об этом сообщила Елена Штефан, доктор юридических наук, комментируя выводы проведенного научного анализа, передает БизнесЦензор со ссылкой на КП в Украине.

"Это незаконно, поскольку закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" содержит прямой запрет регистрировать как знаки обозначения, тождественные или похожие настолько, что их можно спутать с знаками, зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг", - объяснила Штефан.

По ее словам, поскольку торговые марки "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum" признаны хорошо известными на имя АО "Фармак", то это указывает на то, что лекарственное средство с торговым названием "Корвалол" ассоциируется у потребителей и субъектов хозяйствования с конкретным производителем (АО "Фармак") на фармацевтическом рынке, имеющей хорошую репутацию и высокое качество.

"Обозначение "Корвалол-Дарница", которое отличается от обозначений "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum" отдельным элементом "Дарница", в целом не делает знак отличным, и поэтому есть основания считать, что такое использование возможно было бы только с разрешения владельца знаков "Корвалол" и "Корвалол Corvalolum". Поскольку такое разрешение отсутствует, использование является неправомерным", - отметила Штефан.

Доктор юридических наук подчеркнула, что, исходя из содержания положений закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" и Парижской конвенции по охране промышленной собственности, действия ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" по использованию обозначения "Корвалол-Дарница" необходимо квалифицировать как недобросовестную конкуренцию.

"Поскольку используя такой недобросовестный метод конкуренции, как нарушение прав на использование торговой марки, компания тем самым получает неправомерные конкурентные преимущества перед другим производителем подобного продукта - АО "Фармак", используя его деловую репутацию, которая создавалась на протяжении десятилетий", - сообщила научный эксперт.

В своих выводах эксперт также напомнила, что знак для товаров и услуг "Корвалол" был признано хорошо известным с 1 января 1993 года по отношению к компании "Фармак" решением Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины от 29 декабря 2004 года. Знак для товаров и услуг "Корвалол Corvalolum" был признан хорошо известным с 1 декабря 2002 года относительно компании "Фармак" решением Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли Украины от 20 июня 2017 года.. Таким образом АО "Фармак" имеет значительній приоритет в использовании знака в сравнеии с ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница". В странах ЕС - Франции, Швейцарии, Германии такие действия квалифицируются как паразитирование или паразитирующая конкуренция.