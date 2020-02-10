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Все про:банкротство (322) Григоришин (153) Луганское энергетическое объединение (45)

 Суд подтвердил банкротство "Луганского энергетического объединения" Григоришина

Восточный апелляционный хозсуд 3 февраля отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО "Луганскоблэнерго" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Луганской области от 18 октября 2019 года, которым было возбуждено производство по делу о банкротстве ООО "Луганское энергетическое объединение" по инициативе самого же предприятия.

В рамках дела о банкротстве ООО "Луганское энергетическое объединение" ряд компаний заявили о своих требованиях на общую сумму более 7 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В частности, госпредприятие "Энергорынок" заявило требования на сумму 5,7 млрд грн (из которых основной долг – 4,9 млрд грн), ООО "Луганскоблэнерго" – на 223 млн грн, ООО "Лугань" – на 100 млн грн, "Роменол Лимитед" – на 556 млн грн, "Самхато Энтерпрайзис Лимитед" (один из основателей компании-должника) – на 769 млн грн.

ООО "ЛЭО" как и ООО "Луганскоблэнерго" связывают с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

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Как сообщалось, 18 октября 2019 года Хозсуд Луганской области открыл производство по делу о банкротстве ООО "Луганское энергетическое объединение" по заявлению самого предприятия.

В 2017 году в "ЛЭО" заявляли о долге потребителей с оккупированного Донбасса за поставленную электроэнергию на 5 млрд грн, в свою очередь компания была должна госпредприятию "Энергорынок" 5,2 млрд грн.

В госреестре конечным бенефициаром ЛЭО указан болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что реальный владелец этих активов – Григоришин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174886
 
 
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