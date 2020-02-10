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Все про:Минюст (339) назначение (517) увольнение (408) СЕТАМ (108)

 Минюст сменил главу предприятия по торговле арестованным имуществом

Исполняющим обязанности гендиректора ГП "СЕТАМ" с 10 февраля назначен заместитель генерального директора предприятия по юридическим вопросам Николай Писанчин.

Как сообщает пресс-служба Минюста, новый глава госпредприятия назначен приказом министерства №557/к от 7 февраля, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенной в сообщении биографии, Николай Писанчин окончил Одесский юридический институт НУВД (2003), занимал руководящие должности в промышленном секторе.

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Как сообщалось, ранее бывший генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев заявил о планах покинуть свою должность и заняться IT-проектами в государственном секторе.

По словам Вишнева, решение уйти с должности руководителя "СЕТАМ" он принял еще летом, когда баллотировался в народные депутаты по избирательному округу №63 (Бердичевский, Андрушивский, Попельнянский и Ружинский районы Житомирской области).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174883
 
 
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