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 Власть, Регуляторная политика, Коррупция
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 Прокуратура расследует схему уклонения от уплаты налогов на комбинате Ахметова

Должностные лиц ПАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" уклонялись от уплаты налогов с использованием фиктивных компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

По версии следствия, должностные лица указанного общества в период с января 2013 по декабрь 2015 года, путем документального отражения бестоварных финансово-хозяйственных операций с предприятием с признаками "фиктивности", уклонились от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

Согласно сообщению, в рамках расследования обеспечена уплата ПАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" в госбюджет 83,83 млн грн налогов.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается.

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Как сообщалось, "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" в 2018 году получил 5,3 млрд грн чистой прибыли. Это на 11,9% меньше показателя 2017 года. 

ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, 71,24%) Рината Ахметова и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174880
 
 
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