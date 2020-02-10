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Все про:горячая вода (65) Киев (2409) Тарифы на отопление (271) коммунальные услуги (202)

 Власти Киева повысили плату за отопление и горячую воду

Стоимость отопления и горячей воды в Киеве за январь вырастет, по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

В частности, после перерасчета в январе в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составит 1356,62 грн/Гкал вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м составит 29,93 грн/кв. м при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м. Стоимость 1 кубометра горячей воды также уменьшится примерно на 16 грн до около 74,5 грн.

В КГГА отмечают, что по сравнению с базовым тарифом установленная цена на отопление в Киеве дешевле на 18%, горячую воду – на 16%

"Точная сумма перерасчета указана отдельной строкой в платежках за январь, которые киевляне получат в феврале. В целом в январе перерасчет за потребленные услуги составит 326 млн грн", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, за декабрь 2019 года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с учетом падения цен на газ снизило начисления за тепло и горячую воду на 20-22%, по сравнению с установленным тарифом.

Таким образом, тариф на горячую воду в декабре составлял 72,43 грн за кубометр, на отопление – 1290 грн за гКал.

В то же время в КГГА отмечают, что формула расчета тарифов в январе 2020 года включает среднемесячную температуру, которая в декабре 2019 года была на 2°С выше, чем в январе (+2,7°С в декабре, 0,8°С – в январе).

Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

В декабре 2019 года цена на газ для нужд населения была установлена на уровне 4,28 грн за куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174870
 
 
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Пытаюсь понять, кто ж таки устанавливает цены на отопление...

Если Гончарук пустое место, шо ж он волосы на груди рвал, что украинцы получат платежки с уменьшенной ценой отопления?
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В Краматорске двушка 2100 гр, плюс 370 гр по сравнению с прошлым месяцем.
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Не понял,я прочитал цифры и не понял! 1356 вместо 1654. Это же понижение тарифа. Или это высшая математика?
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Цены на газ на евроспоте падают, гривна укрепилась, самая теплая зима за все время наблюдений, а цена на отопление растет?!
В нашей стране мы когда нибудь увидим логику?
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