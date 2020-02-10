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 СБУ обнаружила схему кражи государственного газа по поддельным документам

Служба безопасности Украины во взаимодействии с руководством Министерства финансов Украины пресекла противоправную сделку с присвоением природного газа, который находился в распоряжении Министерства финансов для использования предприятиями бюджетной сферы.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

"Оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили, что злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра финансов. Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 млн кубометров природного газа", - сказано в сообщении.

В результате оперативного реагирования СБУ совместно с Минфином и "Нафтогазом" удалось блокировать проведение сделки и предупредить убытки государства на почти 250 млн грн.

Начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174863
 
 
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