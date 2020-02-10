 Samsung представила смартфон-раскладушку с гибким экраном. ВИДЕО

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Новое устройство будет меньше, чем другой гибкий смартфон компании Galaxy Fold, который представлен в виде раскладывающейся книжки. В целом Galaxy Z Flip будет больше похож на традиционный телефон-раскладушку, хотя и в несколько большем размере. Телефон будет поставляться в черном и фиолетовом цветах. О цене, технических характеристиках и дате выхода не сообщается.

Свой первый гнущийся смартфон Samsung выпустила в октябре 2019 года, после того как несколько раз откладывала выход продукта, после технических проблем, когда отправленные журналистам для рецензий версии смартфона начали быстро ломаться. Тогда же появилась информация, что Samsung работает над новым смартфоном, который будет сгибаться в компактную форму квадрата. Его запуск зависел от хороших продаж Galaxy Fold.