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 Гончарук анонсировал переговоры о расширении свободной торговли с Канадой

Премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой расширение соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций и упрощение визового режима для украинцев.

Об этом Гончарук сообщил в своем Telegram-канале, передает БизнесЦензор.

"Встретился с госпожой послом Канады Ларисой Галадзой. Обсудили расширение соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций, упрощение визового режима для украинцев после визита оценочной миссии в мае, а также просмотр EDC инвестиционной деятельности по Украине", - написал Гончарук.

Глава правительства отметил, что технические консультации на уровне экспертов по расширению соглашения о свободной торговле уже завершены, и теперь стороны должны начать формальные переговоры о расширении.

"Важно, чтобы соответствующие директивы от правительства Канады и президента Украины были получены в ближайшие недели", – подчеркнул премьер.

Также Украина уже в мае текущего года ожидает приезда специальной оценочной миссии Департамента иммиграции Канады.

"Наше правительство предоставит ей максимальное содействие, поэтому надеемся, что уже в ближайшем будущем мы будем иметь положительные результаты на пути к украинско-канадскому безвизу", – заявил Гончарук.

Кроме того, премьер-министр обсудил с послом пересмотр инвестиционной политики EDC (Export Development Canada) и разблокирование поддержки канадского бизнеса в рамках его инвестиционной деятельности в Украине.

Среди прочего, стороны обсудили соглашение о мобильности молодежи и углубление сотрудничества в рамках программ, функционирующих при поддержке канадского правительства – EDGE и Surg, в сферах стратегических коммуникаций, приватизации и создания единой телефонной горячей линии экстренной помощи "112".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174856
 
 
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