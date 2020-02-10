 Нацбанк и Нацкомфинуслуг договорились вместе работать над внедрением закона о "сплите"

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор

В сентябре прошлого года был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций с государственного регулирования рынков финансовых услуг", которым и предусмотрен так называемый "сплит".

Согласно закону, с 1 июля 2020 года Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг. Подписанный регуляторами документ обеспечит более скоординированный и эффективный процесс передачи функций регулирования и надзора за рынком небанковских финансовых услуг Нацкомфинуслуг Национальному банку.

Меморандум предусматривает:

создание рабочей группы из представителей регуляторов, которая будет координировать взаимодействие НБУ и Нацкомфинуслуг с целью передачи функций;

порядок обмена между ними информацией по кадровым вопросам, планами работы Нацкомфинуслуг на 2020 год, в том числе в отношении планируемой деятельности Нацкомфинуслуг по подготовке проектов регуляторных актов;

передачу Национальному банку документов и материалов, созданных Нацкомфинуслуг в процессе выполнения своих полномочий и функций;

обмен информацией о надзоре за небанковскими финансовыми учреждениями, в том числе опытом проведения проверок и применения мер воздействия .

Меморандум вступил в силу 7 февраля 2020 года и будет действовать до момента завершения сторонами реализации положений закона о "сплите".