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 Регуляторная политика, Финансы
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Все про:НБУ (4412) сотрудничество (423) Нацкомфинуслуг (62)

 Нацбанк и Нацкомфинуслуг договорились вместе работать над внедрением закона о "сплите"

Национальный банк Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины (Нацкомфинуслуг) подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве для обеспечения реализации положений закона о "сплит" в части передачи функций государственного регулирования и надзора за небанковскими финансовыми учреждениями от Нацкомфинуслуг Национальному банку.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор

В сентябре прошлого года был принят закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций с государственного регулирования рынков финансовых услуг", которым и предусмотрен так называемый "сплит".

Согласно закону, с 1 июля 2020 года Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг. Подписанный регуляторами документ обеспечит более скоординированный и эффективный процесс передачи функций регулирования и надзора за рынком небанковских финансовых услуг Нацкомфинуслуг Национальному банку.

Меморандум предусматривает:

  • создание рабочей группы из представителей регуляторов, которая будет координировать взаимодействие НБУ и Нацкомфинуслуг с целью передачи функций;
  • порядок обмена между ними информацией по кадровым вопросам, планами работы Нацкомфинуслуг на 2020 год, в том числе в отношении планируемой деятельности Нацкомфинуслуг по подготовке проектов регуляторных актов;
  • передачу Национальному банку документов и материалов, созданных Нацкомфинуслуг в процессе выполнения своих полномочий и функций;
  • обмен информацией о надзоре за небанковскими финансовыми учреждениями, в том числе опытом проведения проверок и применения мер воздействия .

Меморандум вступил в силу 7 февраля 2020 года и будет действовать до момента завершения сторонами реализации положений закона о "сплите".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174850
 
 
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