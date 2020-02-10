 Бюро расследований проводит обыски в Гослесагентстве

Как сообщает пресс-служба ГБР, обыски также проходят по месту расположения госпредприятия "Олевское лесное хозяйство", его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа Гослесагентства в Житомирской области, а также в местах проживания и других объектах недвижимости чиновников государственной лесной охраны, передает БизнесЦензор.

Также обыски проводятся по месту жительства лесозаготовителей и на предприятиях лесопереработки.

В рамках расследования дела следователи ГБР сообщили о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство", которых подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах совершенной группой лиц.

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По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений к санитарным рубкам вносили недостоверные сведения в документы.

"На лесных участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Она в дальнейшем была незаконно срублена и реализована за наличные субъектам хозяйствования, в том числе экспортерам пиломатериалов. Вследствие незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен", – сказано в сообщении.

Во время обыска территории одного из лесоперерабатывающих предприятий следователями ГБР выявлено 600 куб. м. ликвидной древесины породы "сосна" без документов о ее законном происхождении.

Оперативное сопровождение расследования осуществляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.