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Все про:налоги (1043) налоговая (163) упрощенка (20)

 Налоговая служба зафиксировала рост количества физлиц-предпринимателей. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на начало 2020 года количество зарегистрированных физических лиц - предпринимателей в Украине составляло 1 885,9 тыс., что на 19,8 тыс. больше, чем на начало 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, передает БизнесЦензор.

"В частности, существенно возросло количество ФЛП на упрощенной системе налогообложения. В общем, по сравнению с прошлым годом, количество "упрощенцев" увеличилось почти на 93,8 тыс. человек", – отмечается в сообщении.

Так, если на 1 января 2019 года на упрощенной системе налогообложения находилось 1,39 млн человек, на 1 июля 2019 года их количество снизилось до 1,36 млн, но уже на 1 января этого года произошел рост до 1,5 млн предпринимателей. При этом третью группу выбрали 596 тыс. человек, что на 79 тыс. больше, чем на 1 января предыдущего года.

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Соответственно в 2019 году уплата единого налога плательщиками выросла на 25,5% – до 24,95 млрд грн.

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"Эти цифры свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса на упрощенной системе, и, соответственно, увеличении поступлений в бюджет от единого налога. Со своей стороны, налоговая служба и в дальнейшем улучшать качество налогового сервиса, в том числе и расширение перечня и качества электронных услуг", – отметил глава Налоговой службы Сергей Верланов.

По словам чиновника, в частности, планируется предоставить возможность для физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога онлайн направлять заявление о применении упрощенной системы налогообложения, подавать запрос на получение выписки из реестра плательщиков единого налога и получить выписку из реестра плательщиков единого налога.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174838
 
 
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Ага,все услышали о милионных кредитах и сразу побежали регистрироваться!
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