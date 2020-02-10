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 Гослесагентство надеется на средства ЕС для улучшения системы учета древесины

Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий провел рабочую встречу с экспертом лесного хозяйства Регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Европе и Центральной Азии Экремом Джаци и представителем офиса ФАО в Украине Михаилом Малковим.

Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины, передает БизнесЦензор.

"Стороны обсудили возможные приоритеты поддержки лесного хозяйства Украины при финансовой поддержке ЕС. В частности, согласовано получение поддержки на совершенствование системы электронного учета древесины, улучшение коммуникации и обеспечения прозрачности ведения лесного хозяйства в рамках планов Гослесагентства по созданию Единого лесного портала", – сказано в сообщении.Отмечается, что Гослесагентство в течение долгого времени плодотворно сотрудничает с ФАО по вопросам совершенствования лесного хозяйства.

Джаци кратко очертил работу ФАО в регионе и отметил руководящую роль Украины в работе Европейской лесной комиссии ФАО.

Во время встречи Заблоцкий сообщил представителям ФАО об основных направлениях развития лесного хозяйства и задачах правительства, очерченных Гослесагентству.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174826
 
 
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