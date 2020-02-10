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 Жители Прикарпатья с автономным отоплением уменьшат платежи за доставку газа на 40%

В первом квартале 2020 года клиенты АО "Ивано-Франковскгаз", которые потребляют газ комплексно, заплатят за доставку газа на 40% меньше чем в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба компании, благодаря введенной НКРЭКУ новой системе оплаты, потребители получают равномерный и прогнозируемый платеж за доставку газа в течение года, что уменьшит нагрузку на семейный бюджет в отопительный период, передает БизнесЦензор.

"Наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для отопления. На Прикарпатье доля таких потребителей составляет 86%. Например, домохозяйство, которое потребляет 1400 куб. м газа в год, за три месяца оплатит по140 гривен вместо 230-240 гривен", – сказано в сообщении.

Жители Прикарпатья с автономным отоплением уменьшат платежи за доставку газа на 40% 01

"Плата за доставку – это не дополнительный платеж, а выделенный из общего счета. Потребители всегда платили за распределение: раньше стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете. Теперь произошло разделение счетов", – пояснил коммерческий директор "Ивано-Франковскгаза" Виктор Кедык.

Напомним, 24 декабря 2019 года НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. Доставка газа – это поддержание необходимого давления в газопроводах, ремонт, замена сетей, ликвидация аварийных ситуаций, установка счетчиков и другие услуги.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174825
 
 
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