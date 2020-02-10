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 Нацбанк упростит перечисление зарплат работникам благодаря введению IBAN

Национальный банк Украины (НБУ) намерен оптимизировать порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам в связи с введением в Украине международного номера банковского счета по стандарту IBAN.

Соответствующие изменения Нацбанк планирует внести в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как пояснили в НБУ, теперь клиент банка (работодатель) получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам предприятия (организации, учреждения) с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе на счет, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору. Это даст возможность работающим гражданам реализовать право самостоятельно открывать счет в любом банке для получения заработной платы или вознаграждения за проделанную работу.

"Гражданин, а не работодатель, должен сам выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы это право действительно реализовывалось. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширения спектра банковских услуг", – отметил заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

Как сообщалось, с 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN.

Номер банковского счета по стандарту IBAN содержит 29 символов: код Украины UA (2 буквы), контрольный разряд (2 цифры), код банка (6 цифр), сам счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 - от 5 до 14 символов, с 1 ноября 2019 - от 5 до 19 символов).

Таким образом, по номеру счета можно будет определить банк, в котором этот счет открыт.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174821
 
 
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