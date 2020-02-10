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 "Укрпошта" закупит 500 автомобилей для замены сельских отделений мобильными офисами

АО "Укрпошта" объявило тендер на закупку 500 новых легковых автомобилей для передвижных отделений ожидаемой стоимостью 8,9 млн евро (239,4 млн грн по текущему курсу НБУ).

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи тендерных предложений запланирован на 9 марта, а сам аукцион – на 14 апреля.

Договором предусмотрен аванс в размере 10% итоговой стоимости закупки.

При этом поставщик обязан оборудовать автомобили сейфом, столом, выездной информационной доской, камерой, GPS-трекером и другим оборудованием для работы передвижного почтового отделения, а также брендировать автомобиль.

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Как сообщалось, в мае 2019 года глава госкомпании Игорь Смелянский заявлял, что "Укрпошта" планирует расширить действие пилотного проекта по работе мобильных передвижных отделений на Киевскую, Винницкую и Полтавскую области.

По его словам, в тестовой, Черниговской области, эксперимент проходит успешно и мобильные отделения "Укрпошты" доезжают до самых отдаленных сел. Для запуска эксперимента в Черниговской области было закуплено 130 новых автомобилей общей стоимостью 80 млн грн.

"Укрпошта" запустила первые передвижные отделения в Черниговской области летом 2018 года. В машине находятся три человека: водитель, руководитель почтового отделения и почтальон. По словам Смелянского, эти люди получают рыночную зарплату, в отличие от ранее работавшего штата, предпочитающего загрузку на 0,1-0,5 ставки.

В августе 2018 года Игорь Смелянский, возглавляющий ПАО "Укрпошта" с апреля 2016 года, был назначен ее генеральным директором. Новый контракт заключен сроком на три года.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174816
 
 
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ЗЕЛЯ!!!!!снимай быстрее Смелянского иначе СТРАНЕ БУДЕТ КИРДЫК!!!!!!
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Ну что за идиотизм? Как можно сраным авто заменить сельское отделение "Укрпочты"? Сначала запустили на рынок "Новую почту"-создав для нее все условия и при этом сознательно банкротя "Укрпочту",теперь забираете у сел самую необходимую коммуникацию? А здания в центре сел и землю под ним можно сравнить с этими "железками на колесах"?
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