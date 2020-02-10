 Энерготаможня остановила оформление авиакеросина в порту "Пивденный"

Об этом enkorr сообщили в компании-декларанте ООО "Джеймонт", передает БизнесЦензор.

"С середины января мы не имеем возможности растаможить 1000 тонн авиатоплива. Еще две недели назад специализированная лаборатория Государственной таможенной службы официально подтвердила, что топливо по всем физико-химическим показателям является топливом для реактивных двигателей марки JET А-1, но в Энерготаможне до сих пор блокируют его оформление, утверждая, что это какой-то растворитель", - сообщил брокер Дмитрий Черников.

По его словам, судно с 6 тыс. тонн греческого авиатоплива производства Hellenic Petroleum прибыло в порт "Пивденный" в начале января. Поставщиком выступил международный трейдер Coral Energy. Часть топлива, поставленного этим танкером, - это примерно 1 тыс. тонн - беспрепятственно прошла таможенное оформление и была направлена в аэропорт "Одесса" для заправки самолетов. В аэропорту топливо прошло все уровни контроля качества и полностью использовано украинскими и иностранными авиакомпаниями.

"Это топливо уже использовано в аэропорту Одессы: есть подтверждение от авиакомпаний и погашенный налоговый вексель, подтверждающий его целевое использование", - уверяют представители ООО "Джеймонт".

Но при оформлении очередной партии этого топлива сработала автоматическая система управления рисками (АСАУР) и были отобраны пробы. Формальным поводом для этого, по словам главы компании, стало близкое к предельному значение одного из фракционных значений - температура перегонки.

23 января специализированная лаборатория Государственной таможенной службы после анализа проб подтвердила, что остановленная таможенными органами партия действительно является топливом для реактивных двигателей марки JET A-1 и все физико-химические характеристики, включая температуру перегонки, соответствуют требованиям.

Несмотря на вывод спецлаборатории Таможенной службы, отдел классификации товаров и таможенно-тарифного регулирования Энерготаможни, по состоянию на 10 февраля, отказывается принимать во внимание ее результаты.

"По непонятным нам причинам отдел классификации в центральном аппарате Энерготаможни игнорирует результаты анализа проб государственной лаборатории и уже вторую неделю под всевозможными формальными поводами затягивает процедуру оформления товара", - заявил Черников.

В связи с этим компания-импортер вынуждена сместить график поставки новых, уже законтрактованных, партий греческого авиатоплива.

"Мы не имеем возможности принять новые партии топлива и вынуждены нести убытки за простой зафрахтованного судна", - отмечают в компании, призывая руководство Энерготаможни срочно вмешаться в ситуацию.

Последний случай блокирования таможенными органами оформления нефтепродуктов в "Пивденном" произошел летом 2019 года, что привело к вынужденной остановке работы местного терминала "Стивидоринг и К" на два месяца.