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 Количество обращений потребителей финуслуг в Нацбанк возросло на 25%

В 2019 году в Национальный банк Украины поступило почти 17 тыс. обращений граждан, что на 25% больше, чем годом ранее. Нацбанк обработал 99% обращений граждан, остальные находятся на рассмотрении.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"Более трети обращений – 35% – положительно решенные вопросы, поставленные потребителями финансовых услуг. Почти на половину обращений – 46% − Национальный банк предоставил разъяснения потребителям. Около 10% полученных обращений не подлежали рассмотрению, поскольку содержали неполную информацию. Почти 7% обращений Национальный банк переадресовал в другие государственные органы по принадлежности", – сказано в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что до октября 2019 года рассмотрением обращений граждан занимались специалисты Управления делопроизводства Департамента обеспечения деятельности Национального банка Украины. Однако после принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг эта функция передана новому подразделению – Управлению защиты прав потребителей финуслуг.

Большинство обращений потребителей, которые разработало новое подразделение, касаются отношений потребителей финансовых услуг и банков по кредитным договорам (33%), работы платежных систем и расчетов (25%), обслуживания в банках (10%), отношений с небанковскими учреждениями (7%).

"67% обращений содержали признаки нарушений прав потребителей. Среди них: неправдивая реклама депозитов, разная процентная ставка в договоре и во время фактического расчета, увеличение кредитного лимита для погашения предыдущего долга, самовольное списание средств из зарплаты или иных начислений в счет погашения долга, продление депозита без согласования с потребителем и другие нарушения", – отмечают в НБУ.

Большинство обращений потребителей – 64% – это обращения, касающиеся банков. Всего Национальный банк получил обращение по 53 банков. Наибольшее количество обращений касается работы трех банков.

В 2018 году в Национальный банк поступило 13,3 тыс. обращений граждан.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174811
 
 
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