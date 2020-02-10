 Минобороны построит две новые военные базы на Донбассе

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Планируем в ближайшее время построить два качественно новых инфраструктурных объекта – военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут оснащены по стандартам НАТО", – сообщил министр.

Загороднюк также анонсировал закупку мобильных городков для военнослужащих.

"Еще одним интересным и новым проектом, который мы вскоре представим широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. Там есть места для отдыха, приема пищи, в нем предусмотрены душевые кабины, санузлы, есть все необходимое для комфортного проживания военнослужащих", – отметил министр.

Загороднюк добавил, что такой мобильный лагерь также будет соответствовать стандартам НАТО.

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По словам министра, подобные объекты довольно привлекательными для украинского военного ведомства, так как содержат целый ряд преимуществ, как скорость строительства, мобильность и тому подобное.

"В случае необходимости мы сможем быстро доставить и собрать их там, где нам нужно. Например, в таких модульных городках на второй линии смогут комфортно проживать и выполнять задания наши танкисты", – добавил Загороднюк.