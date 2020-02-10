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 Зеленский подписал закон о защите прав маломобильных групп населения при строительстве

Президент Владимир Зеленский подписал внесение изменений в законодательство о регулировании градостроительной деятельности относительно усиления защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента  сообщает БизнесЦензор.

"Закон дает определение понятиям "маломобильные группы населения" и "средства беспрепятственного доступа к объектам" и предусматривает осуществление конкретных мероприятий, позволяющих приспособить жилье и окружающую среду к потребностям лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности", - говорится в сообщении.

Согласно закону, обустройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в частности к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174797
 
 
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