 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная розничная сеть "Привата" опустила цены в среднем на 25 копеек за литр – до 11,20-11,25 грн/л. В Житомире ряд станций под брендом ANP уменьшили цены до 9,90 грн/л.

Стоимость автогаза на стелах столичной сети KLO за выходные снизилась в среднем на 70 копеек – до 11,99 грн/л.

В пределах 10–20 копеек за литр газ подешевел на станциях "БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс", "Род-Ник".

Минимальная средняя цена зафиксирована в Житомирской области – 11,42 грн/л, а максимальная – в Одесской 12,43 грн/л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 4% или на 50 копеек за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 620 грн/т.