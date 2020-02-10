 Британская Cadogan с активами в Украине увеличила добычу газа на 15%

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рост добычи был достигнут несмотря на 30-дневную остановку лицензии на Блаживское нефтяное месторождение (ранее Монастырецкая лицензия) в ноябре-декабре 2019 года, а также остановки скважины Блаж-3 и Блаж-Мон-3 из-за истечения срока действия договора аренды. В настоящее время ведутся переговоры о продлении данного договора, ожидается, что он вскоре будет финализирован", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что в конце прошлого года успешно конвертировали Монастырецкую лицензию на исследовательско-промышленную разработку (действовала до 18 ноября 2019 года) в лицензию на добычу.

Cadogan ожидает завершения такой же процедуры по Битлянской нефтегазовой площади во Львовской области. Компания уже получила все необходимые документы и разрешения, в том числе от местных властей, в настоящее время ожидает решения Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр).

В сообщении отмечается, что добытый в 2019 году ресурс в среднем продавался по цене $47/boe, что примерное на 10% ниже, чем годом ранее.

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Как сообщалось, британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum plc по итогам 2018 года получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн чистого убытка в 2017 году, вернувшись к прибыльной работе впервые за предыдущие 7 лет.

Среднесуточная добыча углеводородов увеличилась в 2018 году на 61% – до 250 баррелей нефтяного эквивалента.

Согласно данным на сайте Cadogan и Лондонской фондовой биржи, 28,55% ее акций принадлежит SPQR Capital Holdings SA, 11,03% – Мишелю Миусу (Michel Meeus), 7,93% – CA Indosuez SA. Вероник Салик владеет 7,62% акций, Бриджит Салик – 7,39%, Kellet Overseas Inc – 5,94%, Пьер Салик – 3,37%, Cynderella Trust – 3,25%.