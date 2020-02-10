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 Энергетика, Корпоративные отношения, Инвестиции
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Все про:Нафтогаз (2072) приватизация (725) Коболев (382) Герус (95)

 "Нафтогаз" нельзя приватизировать в нынешнем виде, – Герус

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в нынешнем виде НАК "Нафтогаз Украины" не может быть приватизирован.

Об этом Герус написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Действительно, после проведения анбандлинга газотранспортная система (ГТС) выведена из управления "Нафтогаза" и переведена в отдельную компанию (которая также находится в собственности государства).

Но подземные хранилища газа (ПХГ) и в дальнейшем остались в структуре "Нафтогаза". А недавно принятый нами закон говорит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству", - сообщил Герус.

По словам Геруса, "Нафтогаз" не может быть приватизирован и не может быть выведен на IPO.

"Поэтому в нынешнем виде "Нафтогаз" не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO. Чтобы это стало возможно по закону, "Нафтогаз" должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что является маловероятным", - заявил Герус.

В интервью РБК-Украина отвечая на вопрос о премиях и зарплатах в НАК, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компанию можно приватизировать, чтобы остановить критику оплаты труда ТОП-менеджеров "Нафтогаза".

"Частично, полностью, как выберут (приватизировать – ред.). И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазе". Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: "Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что компания государственная". Никто же не обсуждает зарплаты в ДТЭК", - заявил Коболев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174790
 
 
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