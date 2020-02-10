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 Цены на газ в Европе упали до минимума за 16 лет

Цены фьючерсов на газ с поставкой в марте на самой ликвидной торговой площадке Европы – нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF) – с 3 по 7 февраля упали на 6,2%: со $108,4 до $101,7 за тысячу кубометров.

По данным Thomson Reuters, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за тыс. куб. м, что стало минимальным уровенем февральских цен на газ на TTF за период с января 2005 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Ведомости.

Как отмечает издание, за 16 лет ниже они опускались лишь дважды, но не в разгар зимы – в третьем квартале 2019 года и в апреле 2007 года.

7 февраля цена газа на европейском хабе Зеебрюгге по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за тыс. куб. м.

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Как сообщалось, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Новая цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).

Новая, пониженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше – квартальную или ежемесячную.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174784
 
 
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Цена на газ аж в Европе $107. Зато в Украине как была $300 так и осталась. Ето нам даже не по европейским ценам газ впаривают и даже не с Ротердам++ а три раза вокруг мира росийский газ проганяют. Притом не очищеный как в Европе а полуфабрикат. Уроды и грабители во власти
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чего ты на зелупу гонишь и на самокатчика!!! порохобот проклятый, бубачка стараицца!
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а криворожским пЕнсионерам пришли платежки за январь... с ТАКИМИ же тарифами на отопление, как и в декабре(а в декабре были в 2.4 раза выше чем в ноябре)..
И никто тарифы за отопление -НЕ снижал - как бы вислюк оманський копытами не стучал на публику))
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Так нам же бубочка привселюдно наобещал Роттердам(+) на газ? Ну и где? Когда при Порохе мы платили около 8 тыс. грн. за 1000 м.куб зимой, цена на газ в Европе была 285 USD за 1000 м.куб. и в пиковые периоды доходила до 320 баксов. Это сколько сейчас нам должен стоить газ, если в Нидерландах цена упала в 3 раза? Что зебильчики скажут, кто сейчас барыга и мародер - бубочка родной?
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Украинская власть чтобы оправда что поставляет нам газ по цене в 3 раза дороже рыночной, разделяет Нафтогаз на бумагах на частные предприятия во главе которых ставит Ахметовых, Фирташев, Коломойских и других преступников. Делается ето для того чтобы возмущенному народу пальцем тыкать на етих персон, мол ето не мы а они сами диктуют рынок. Хотя какой тут рынок если газ поставляется из одной государственной трубы а Ахметовы только посредниками работают и берут за ето львиную долю себе в карман
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Нафта теж на річних лоях. На бензоколонії пічалька.
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это цена со всеми наценками и маржой трейдера. у нас же типа "свой" газ, который по Конституции принадлежит народу, втюхивают населению в 3 раза дороже мировой цены и делают оптимистические прогнозы, что к лету цена снизиться еще на процентов 10 (когда в мире упадет еще на 50%)
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То йди і накопай собі газу, які проблеми?
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Если ориентироваться по Голандии цена на газ должна быть 2460грн за 1000кб.так почему коболев продает по 4600грн??? Когда вернут разницу?
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