 Украина эвакуирует граждан из китайской провинции Хубэй

Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Китае сообщает БизнесЦензор.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину", - сообщает посольство.

Украина 11 февраля планирует специальный чартерный рейс по маршруту Киев - Ухань - Киев.

Посольство также напоминает, что после возвращении в Украину таких граждан ожидает обязательный 14-дневный карантин.