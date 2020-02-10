 "Укрэнерго" спрогнозировало ограничение импорта электроэнергии

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании, в связи с этим "Укрэнерго" рекомендовало учитывать данную информацию при оформлении соответствующих внешнеэкономических договоренностей.

В компании также уточнили, что заявленные значения ограничений являются прогнозными и могут изменяться в зависимости от операционной ситуации, которая будет создаваться в энергосистеме по факту.

Как сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 7 февраля заявил, что ожидает от оператора системы передачи электрической энергии НЭК "Укрэнерго" в ближайшее время обновленного прогнозного баланса объединенной энергосистемы Украины, который, среди прочего, будет содержать сведенные к минимуму – только в рамках операционной безопасности – объемы импорта электрической энергии из России и Беларуси. "Мы максимально сейчас загружаем наших собственных производителей", – объяснил Оржель.