 Гончарук анонсировал появление в Кабмине нового вице-премьера по экономике

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Много вариантов сегодня обсуждается. Абсолютно точно мы хотим усилить экономический блок, так как у нас фокус на привлечение инвестиций и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока: экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения привлечения инвестиций, и для того, чтобы защищать промышленность", – сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV.
Также он отметил, что для выполнения таких обязанностей может быть назначен новый вице-премьер.
"Конечно, есть недостатки в работе, но в общем я оцениваю работу той команды, которая там сложилась (в Министерстве экономики) как сильную и позитивную", – отметил Гончарук.
Среди прочего, премьер заявил, что в правительстве думают над тем, как усилить аграрное направление в Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но он не видит предпосылок для разделения этого ведомства.
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Как сообщалось, на встрече с Гончаруком 17 января президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разделения функций в ряде министерств.
"У нас было объединение некоторых министерств. В начале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", – сказал президент.
Напомним, в конце августа 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Тимофея Милованова – на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
По словам Милованова, объединение Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия в единое ведомство призвано ускорить реализации ключевых реформ, таких, как приватизация государственных предприятий, введение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений.
Більше самокатів!
Дайошшш!!!
А Леше Гончаруку и невдомек, как можно не замечать, когда под шумок о крахе долгового рынка в Украине создаются условия, чтобы хитрые и циничные деньги покровителей соросят начали выкуп сильно подешевевших украинских активов, включая недвижимость. К примеру, инвесткомпания «Драгон Капитал» уже в I полугодии 2020г. планирует завершить ряд крупных сделок в Украине на сумму свыше 200 млн. долл. США.
Об этом написал около часа назад в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
Кстати, в соответствии с официальными расчетами аналитиков Нацбанка, по отношению к ВВП размер валютных долгов, которые нужно погасить в 2020 году, составит почти 10% экономики Украины.
Также по данным Минфина, в прошлом 2019г. государственный долг Украины вырос на 6 млрд. долл. США и по состоянию на 1 января 2020г. составляет 84,4 млрд. долл. США.
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И Кабмин А.Гончарука продолжает платить всё по огромным долгам, и это страшно: где дальше брать деньги на пенсии, здравоохранение и образование.
Ведь промышленность Украины продолжает падать и в 2020 году.
Что нас ждет впереди? Чудес не бывает, понятное дело - дефолт. И это еще будет мягкий сценарий..
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