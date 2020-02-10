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Все про:Кабмин (3872) Гончарук_Алексей (243)

 Гончарук анонсировал появление в Кабмине нового вице-премьера по экономическому блоку

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в правительстве может появиться новый вице-премьер-министр по координации экономического блока.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Много вариантов сегодня обсуждается. Абсолютно точно мы хотим усилить экономический блок, так как у нас фокус на привлечение инвестиций и нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока: экономики, энергетики, инфраструктуры с точки зрения привлечения инвестиций, и для того, чтобы защищать промышленность", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV.

Также он отметил, что для выполнения таких обязанностей может быть назначен новый вице-премьер.

"Конечно, есть недостатки в работе, но в общем я оцениваю работу той команды, которая там сложилась (в Министерстве экономики) как сильную и позитивную", - отметил Гончарук.

Среди прочего, премьер заявил, что в правительстве думают над тем, как усилить аграрное направление в Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но он не видит предпосылок для разделения этого ведомства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174748
 
 
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Что серьезно ? Будет настоящий экономист в правительстве профанов и дебилов ?
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