 Суд признал законной ликвидацию "Укркоммунбанка" Ефремова

Соответствующее определение суда опубликовано в Едином госреестре судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ПАО "Укркоммунбанк" признан неплатежеспособным 12 мая 2015 года. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Укркоммунбанк" Нацбанк принял 14 сентября 2015 года в связи с тем, что финучреждение не перерегистрировалось вне зоны проведения антитеррористической операции и не возобновило участие в системе электронных платежей.

СМИ связывают "Укркомунбанк" с экс-главой парламентской фракции "Партии регионов" Александром Ефремовым.

На 1 апреля 2014 года у банка не было акционеров с существенным участием. Вместе с тем, согласно материалам дела, компания "Лугтеплосервис" являлась владельцем простых именных акций Укркоммунбанка на момент принятия решения центробанком о ликвидации.