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 "Нафтогаз" может подать новые иски против "Газпрома", – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" изучает возможность подачи новых судебных исков против российского "Газпрома", заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Об этом Витренко написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Витренко, спорные вопросы возникают в ситуации, когда европейские компании, которые покупают газ у "Газпрома", не могут перенести точки передачи газа по текущим контрактам на границу Россия-Украина.

Также независимые от "Газпрома" газодобывающие компании не могут экспортировать газ с РФ, не могут осуществлять транзит газа из Средней Азии через территорию РФ, добавил Витренко.

"Недавно нами были выявлены обстоятельства о роли "Газпрома" в операциях с долговыми обязательствами "Росукрэнерго", по которым "Нафтогаз" понес значительные убытки", - заявил Витренко.

При этом, заявил Витренко, "Нафтогаз" попробует договориться с "Газпромом" по спорным вопросам без обращения в суд.

"Сейчас мы изучаем возможности "Нафтогаза" для решения указанных проблем, среди которых можно выделить следующее:

- жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) о злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением;

- международный арбитража в городе Цюрих по новому транзитному контракту;

- международный арбитраж в Стокгольме по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" по переуступке долговых обязательств "Росукрэнерго", - сообщил Витренко.

"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с "Газпромом", - добавил он.

Витренко заявил, что если переговоры с "Газпромом" провалятся, то "Нафтогаз" обратится к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174738
 
   
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