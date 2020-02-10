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 Apple продлила приостановку работы магазинов в Китае из-за вируса

Американская компания Apple продлила приостановку работы своих магазинов в Китае из-за продолжающегося распространения эпидемии, вызванной коронавирусом, пишет Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось ранее, Apple приостановила работу своих 42 магазинов в стране до 10 февраля. Компания сообщила 7 февраля, что готовится возобновить работу магазинов, но не назвала конкретной даты.

По информации, большинство магазинов в Китае будут закрыты до конца этой недели. Как отмечают в компании, возобновление работы магазинов и офисов произойдет после "тщательных консультаций с экспертами в области здравоохранения и государственными властями".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174732
 
 
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