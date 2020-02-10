 Apple продлила приостановку работы магазинов в Китае из-за вируса

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось ранее, Apple приостановила работу своих 42 магазинов в стране до 10 февраля. Компания сообщила 7 февраля, что готовится возобновить работу магазинов, но не назвала конкретной даты.

По информации, большинство магазинов в Китае будут закрыты до конца этой недели. Как отмечают в компании, возобновление работы магазинов и офисов произойдет после "тщательных консультаций с экспертами в области здравоохранения и государственными властями".