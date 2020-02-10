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Все про:контрабанда (106) контрафакт (19) Нефьодов (156) Государственная таможенная служба (13)

 Таможенная служба подготовила законопроект о криминализации контрабанды, – Нефьодов

Государственная таможенная служба Украины подготовила законопроект о криминализации контрабанды, заявил глав службы Максим Нефьодов.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

"Мы уже подготовили по криминализации один законопроект. Получили замечания и сейчас работаем с ЕС, чтобы подготовить вторую итерацию законопроекта. Насколько мне известно, офис президента поддерживает такую позицию", - сказал Нефьодов.

Он заявил, что Гостаможенная служба выступает за криминализацию контрабанды, и эту позицию поддерживают представители Евросоюза.

"Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное. Уголовное производство действительно тянется годами. Там совсем другие стандарты доказательства. Поэтому существует позиция, что в наших специфических реалиях с нашими специфическими судами изменения могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче (посадить, конфисковать…), но в реальности получим худшие результаты. Мы не поддерживаем эту позицию и выступаем за криминализацию, как это действует во многих странах. Но наша позиция предусматривает криминализацию с достаточно высокого порога. Если, например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в том случае, если везут коммерческую партию, например на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание", - сказал Нефьодов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174703
 
 
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 Топ комментарии
 
" чтобы подготовить вторую итерацию"
Ха!
Какие слова употребляет! Неужели его не под забором поймали?
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Короче будут сажать за лишнюю бутылку вискаря ето для дымовой завесы а контрабас будет литься рекой . Какие зелёные керовники дебилы и пи----пары
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шо. хотят легализовать контрабас? со стороны бородатого чувилы це был бы гениальный ход
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Що, в Тайговий Союз зелена влада зібралася? Гостаможенная служба подготовила законопроект о криминализации контрабанды, – Нефьодов - Цензор.НЕТ 7710
Криміналізація контрабанди характерна для Росії, Білорусі та інших авторитарних країн.
P.S. Семимільними кроками до диктатури? Так там хіпстеру Нефьодову можуть бороду і поголити, і на 15 діб ...
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" чтобы подготовить вторую итерацию"
Ха!
Какие слова употребляет! Неужели его не под забором поймали?
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Короче будут сажать за лишнюю бутылку вискаря ето для дымовой завесы а контрабас будет литься рекой . Какие зелёные керовники дебилы и пи----пары
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А шо, если конфискуют партию на лям баксов это слабенькое наказание? Все равно ведь посадят мелкого исполнителя, а не того кого реально нужно.
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Или если партия маленькая, то наказание должно быть быстрым, а если большая, топусть тянется годами? Сам сказал, что уголовное будет тянутся годами...
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Кому это лепят? На таможне счас полный беспредел! Такого ранее при Порошенко даже не было!
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