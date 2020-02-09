 С завтрашнего дня в Киеве ограничат движение по мосту Патона

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, с 10 февраля специалисты ООО "Украинский институт стальных конструкций им. В. М. Шимановского "начнут обследование моста имени Патона.

"В результате обследования мы получим оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций. Результаты полученные в процессе обследования должны отражать уровень деградации, тенденции развития дефектов. Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста. При обследовании моста предусмотрено научно-техническое сопровождение. Это необходимо для дальнейшей разработки документации внесении изменения в паспорт сооружения", - отметил Поворозник.

Он отдельно подчеркнул, что город готов к проведению работ по реконструкции моста имени Патона. Специалисты КК "Киевавтодор" уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста.

"Однако для того, чтобы начать реконструкцию моста, необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения. Именно над этим сейчас активно работаем и имеем положительные сдвиги", - подчеркнул Поворозник.

По его словам, во время обследования и в дальнейшем, для уменьшения давления на конструкции сооружения, на мосту ограничат движение по крайним правым полосам.

"Поэтому для движения автотранспорта будет открыто три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега. Кроме того, движение грузового транспорта по мосту будет запрещено", - отметил Поворозник и напомнил, что сейчас для уменьшения нагрузки на конструкцию моста в работу общественного транспорта внесены соответствующие изменения.

"На маршрутах №50 и № 43 троллейбусы сверхбольшой вместимости длиной 18 метров заменены на подвижной состав большой вместимости длиной до 11 метров. Кроме того, учитывая, что наибольший пассажиропоток на маршруте №50 приходится на участок от улицы Милославской до Дарницкого площади, увеличено количество троллейбусов на маршруте 50К, который курсирует до Дарницкого площади", - рассказал Поворозник.

Мост имени Патона построен в 1953 году. Это первый в мире цельносварной крупногабаритный автодорожный мост. Его общая длина 1543 м. Ширина проезжей части между бордюрами - 21 м, а тротуаров для пешеходов - 3 м.