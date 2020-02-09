 Warner Music идет на IPO

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Warner Music заявила, что ей еще предстоит определить, какое количество акций она собирается продать и какой ценовой диапазон она установит. Андеррайтерами размещения будут Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Warner Music, один из крупнейших рекорд-лейблов, принадлежит инвестфонду Access Industries миллиардера Леонида Блаватника, купившему ее в 2011 году за $3,3 млрд. Как следует из заявки в SEC, после IPO Access Industries сохранит контрольный пакет акций компании. Выручка Warner Music в прошлом году выросла на 12,5%, до $4,5 млрд, чистая прибыль снизилась на 17%, до $258 млн.

Это не первая сделка с участием музыкальной компании за последнее время. В прошлом году французская Vivendi продала 10% музыкальной компании Universal Music Group китайскому интернет-холдингу Tencent за $3,6 млрд. В последние годы стоимость звукозаписывающих компаний растет, что делает продажу доли в них привлекательной для акционеров.