 Google тестирует возможность переноса личной коллекции в библиотеку YouTube Music

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

На тот момент сервис YouTube Music был перезапущен как отдельное платное предложение для потоковой передачи музыки, и Фаулер как раз возглавил этот проект.

Теперь Google разработала внутреннюю бета-версию YouTube Music, которая может добавить хотя бы часть этой функциональности. По данным источника, в новой версии добавлена ​​поддержка загружаемой пользователем музыки – это одна из лучших функций Google Play Music.

Несмотря на обширные библиотеки потоковых сервисов передачи музыки, возникают ситуации, когда в них нет старых и полюбившихся композиций, которые есть в личной библиотеке пользователя. И теперь пользователи смогут добавить такие композиции в сервис и прослушивать их без необходимости работать с дополнительным музыкальным приложением.

Пока что нет никаких свидетельств того, что внутренняя тестовая версия YouTube Music также включает функции миграцию списков воспроизведения и предпочтений, как было обещано в 2018 году.

Ранее Google планировала перевести подписчиков Play Music в YouTube Music в 2019 году, но этого так и не произошло.