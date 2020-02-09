[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.65
 Макроэкономика
  44  0
Все про:КНДР (56) разведка (13) спутник (61) Япония (257)

 Япония вывела на орбиту спутник для слежки за ракетными объектами Северной Кореи

Япония запустила с космодрома Танэгасима ракету Н2А со спутником для сбора разведданных. Спутник-шпион был успешно выведен на орбиту.

Об этом сообщило агентство Kyodo, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Планируется, что выведенный на орбиту оптический спутник будет следить за происходящим на северокорейских ракетных объектах. Как отмечают в NASA, он будет управляться правительственной разведкой Японии.

Оптические спутники фотографируют Землю с помощью устройства, аналогичного цифровой камере. Сейчас власти Японии эксплуатируют два оптических спутника. В будущем их количество планируется увеличить до 10.

Ранее Япония неоднократно выражала обеспокоенность пусками баллистических ракет, проводимыми КНДР (в 2019 году пусков было 13). В конце прошлого года Министерство обороны Японии заявило о планах модернизации своей системы противоракетной обороны (ПРО). В 2020 году страна потратит на оборону рекордные $50 млрд.

Ранее, в НАТО заявили о выводе на космическую орбиту спутника-шпиона, запущенного из России. По информации Альянса, задача российского спутника - наблюдать за американскими разведывательными аппаратами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3174658
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Донбасс Зеленский Китай Львовщина непогода Одесса правоохранительные органы Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх